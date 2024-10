Meteo Trani, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Trani si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con una leggera attenuazione delle nubi nel pomeriggio. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 26°C, mentre le raffiche di vento potrebbero raggiungere intensità considerevoli, specialmente nelle ore pomeridiane e serali.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 11-13 km/h, proveniente da Sud-Sud Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22-24°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17-19 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 70-73%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 26-27°C, mantenendosi comunque gradevoli. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si assisterà a una leggera diminuzione delle nubi verso le ore centrali della giornata. La velocità del vento continuerà a crescere, con raffiche che potrebbero superare i 30 km/h, rendendo il clima più fresco e ventilato.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, e la temperatura scenderà gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 22°C. Le raffiche di vento si faranno sentire, con intensità che potranno raggiungere i 45 km/h. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a un senso di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un leggero miglioramento per i giorni successivi, con possibili schiarite e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, il vento continuerà a essere un fattore rilevante, rendendo il clima più fresco e ventilato.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 11.1 SSE max 17.5 Scirocco 64 % 1017 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 12 SSE max 20.7 Scirocco 70 % 1016 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° Assenti 17.3 SSE max 27.1 Scirocco 71 % 1016 hPa 10 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° Assenti 15.2 SSE max 18.6 Scirocco 52 % 1015 hPa 13 cielo coperto +26.7° perc. +27.2° Assenti 19.1 SSE max 23.6 Scirocco 50 % 1013 hPa 16 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° Assenti 27.1 SSE max 40 Scirocco 61 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 28.5 SSE max 47.2 Scirocco 71 % 1011 hPa 22 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 1 % 19.8 SSO max 38 Libeccio 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:19

