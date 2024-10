Meteo Vimercate, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Vimercate per Giovedì 3 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e da piogge diffuse che accompagneranno l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima piuttosto fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C e 14°C. La pioggia, che si intensificherà durante la mattina, porterà a un accumulo significativo di precipitazioni, rendendo necessario prestare attenzione alle condizioni stradali.

Durante la notte, i cieli saranno coperti e si registreranno piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a +13,5°C. La mattina inizierà con piogge moderate, con temperature che si aggireranno attorno ai 12°C. La pioggia continuerà a cadere con intensità variabile, raggiungendo picchi di 1,5 mm di accumulo. La velocità del vento si manterrà tra i 5 e i 7 km/h, proveniente principalmente da est e sud-est.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge che si manterranno moderate e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,8°C. Anche in questo intervallo, le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno superare i 2 mm. La direzione del vento varierà, ma rimarrà prevalentemente debole.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 11,8°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che si manterranno sotto i 1 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si farà sentire con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Vimercate nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le piogge continueranno anche nei giorni successivi, con temperature che rimarranno fresche e una costante copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non favoriranno attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.14 mm 7.6 E max 18.9 Levante 91 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.51 mm 6.9 ESE max 18.9 Scirocco 95 % 1006 hPa 7 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.5 mm 5.5 ESE max 20.2 Scirocco 94 % 1006 hPa 10 pioggia moderata +12.7° perc. +12.5° 2.68 mm 2.1 SSE max 7.7 Scirocco 95 % 1006 hPa 13 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 2.34 mm 6.8 NNO max 15 Maestrale 94 % 1004 hPa 16 pioggia moderata +12.7° perc. +12.5° 2.26 mm 2.4 O max 11.3 Ponente 95 % 1004 hPa 19 pioggia moderata +12.2° perc. +11.9° 1.19 mm 7.7 ONO max 17.8 Maestrale 94 % 1004 hPa 22 pioggia moderata +11.9° perc. +11.7° 1.54 mm 5.2 ONO max 11 Maestrale 95 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:53

