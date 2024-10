Milton diventa ciclone sub-tropicale: aumenta il numero delle vittime

MeteoWeb

L’uragano Milton si è indebolito dopo aver raggiunto l’Atlantico ed è ora classificato come ciclone sub-tropicale, secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dal National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti. Sebbene si continuino a registrare venti con una velocità intorno ai 120km/h, Milton ha “perso le sue caratteristiche tropicali”. Tempeste e maltempo continuano a interessare alcune zone della costa sudorientale degli Stati Uniti.

Nel frattempo, è aumentato il bilancio delle vittime del passaggio dell’uragano Milton sulla Florida. In un briefing alla Casa Bianca, il Ministro per la sicurezza nazionale Alejando Mayorkas ha comunicato che il bilancio è salito a 10. “La situazione è ancora molto fluida“, ha precisato Mayorkas ribadendo che ci sono al momento “dieci vittime confermate“. “A nostro avviso, queste morti sono state causate dai tornado” provocati da Milton in Florida. “Il nostro lavoro è evitare che questo numero salga“, ha aggiunto.

Cinque morti sono stati confermati nella contea di St. Lucie, sulla costa orientale della Florida, dove alcuni “tornado a rotazione rapida” si sono abbattuti prima dell’arrivo di Milton. Lo sceriffo della contea di Volusia Michael J. Chitwood ha confermato la morte di altre tre persone nella regione orientale dello stato, mentre altri due decessi si sono infine registrati sulla costa occidentale della Florida, dove l’uragano si è abbattuto la notte scorsa.

Il governo americano ha predisposto la consegna di venti milioni di pasti e quaranta milioni di litri d’acqua alla popolazione in Florida colpita dall’uragano Milton. Lo riporta il New York Times, citando la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

