La ministeriale G7 sullo sviluppo urbano sostenibile: temi cruciali al centro del dibattito 

Si svolge dal 3 al 4 novembre la ministeriale G7 Sviluppo Urbano Sostenibile a Roma. Ad ospitare l’evento, la storica sede di Palazzo Altemps. L’incontro prosegue il percorso avviato dalle presidenze precedenti di Germania, nel 2022, e Giappone, nel 2023, e mira a promuovere una discussione strutturata tra i Ministri dello Sviluppo Urbano Sostenibile dei paesi G7 e le istituzioni internazionali coinvolte. Saranno dunque presenti il Commissario europeo con la delega in materia, nonché i rappresentanti di OCSE, UN-Habitat, Banca Europea per gli Investimenti e Urban7, che rappresenta l’organismo di coordinamento delle città dei Paesi G7.

Al centro del dibattito, una serie di temi cruciali per il futuro delle città nel contesto delle transizioni globali in atto, tra cui il modo in cui le politiche urbane possano rispondere alle sfide imposte dalle transizioni ecologica, demografica e digitale. Altro aspetto centrale sarà la promozione di un approccio integrato alle politiche urbane, che favorisca l’adozione di pratiche innovative per la riduzione delle emissioni, l’uso delle risorse rinnovabili e lo sviluppo di città più inclusive.

Gli altri temi

La discussione toccherà anche temi legati alla cooperazione internazionale e all’impegno dei Paesi del G7 nel sostenere le città nella transizione verso modelli di sviluppo sostenibili, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. A conclusione dei lavori, verrà rilasciato un comunicato finale in cui saranno delineate le sfide comuni e le azioni congiunte da assumere in futuro per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, con un focus particolare sulla prossima Presidenza canadese al via nel 2025.

