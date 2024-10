La missione Crew 8 è ammarata al largo della Florida dopo ritardi per il maltempo | VIDEO

MeteoWeb

Dopo una missione prolungata di 235 giorni, i 4 membri dell’equipaggio Crew-8 della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono sulla Terra. L’astronauta Matthew Dominick, il collega Michael Barratt e Jeanette Epps della NASA, insieme al cosmonauta russo Alexander Grebenkin di Roscosmos, sono ammarati nelle acque del Golfo del Messico, al largo di Pensacola, Florida, alle 03:29 del mattino (ora locale) del 25 ottobre.

Il rientro ha segnato un record: la capsula Crew Dragon “Endeavour” di SpaceX è rimasta in orbita per 232 giorni, la più lunga permanenza mai registrata per questo veicolo spaziale, superando il precedente primato di quasi 200 giorni stabilito dalla missione Crew-2 nel 2021.

Originariamente, il rientro era previsto per l’8 ottobre, ma le condizioni meteo avverse nel Golfo del Messico hanno costretto i controllori di volo di NASA e SpaceX a ritardare la partenza. Solo il 23 ottobre è stato dato il via libera per il distacco della capsula dalla ISS, iniziando così il viaggio verso casa. La discesa finale è stata rallentata da paracadute e l’equipaggio è stato rapidamente recuperato dalla nave di recupero “Megan”.

Durante la missione, l’equipaggio di Crew-8 ha contribuito a una serie di esperimenti scientifici e ha assistito nell’arrivo e nella partenza di 8 veicoli spaziali, incluso Starliner di Boeing. Due passeggiate spaziali pianificate sono state cancellate per problemi tecnici, inclusa una perdita d’acqua nell’equipaggiamento di Barratt. Il prolungamento della missione è stato anche necessario a causa di modifiche nei piani della NASA, che ha ritardato il lancio della Crew-9.

Per Barratt, veterano, questa è stata la 3ª missione, portando a 447 i suoi giorni totali nello Spazio. Dominick, Epps e Grebenkin, invece, hanno completato il loro primo viaggio orbitale.

