Spazio, Proba-3 verso l’India: la missione ESA per creare eclissi “su richiesta” si prepara al lancio

La missione Proba-3 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in grado di creare un’eclissi solare “su richiesta”, sta per lasciare l’Europa, per dirigersi verso il suo sito di lancio in India. I due veicoli spaziali della missione, che manovreranno con precisione nell’orbita terrestre in modo che uno proietti un’ombra sull’altro, hanno lasciato le strutture di Redwire Space a Kruibeke, in Belgio. La coppia volerà al Satish Dhawan Space Centre, vicino a Chennai, per l’inizio della campagna di lancio.

“Questa ambiziosa missione dell’ESA è stata in lavorazione per molti anni, perché cerca di fare qualcosa nello spazio che in precedenza era stato impossibile”, spiega Damien Galano, responsabile della missione dell’ESA. “Una volta in orbita, i due satelliti di Proba-3 consentiranno viste prolungate della debole atmosfera circostante del Sole, o corona, che in precedenza era stata visibile solo per pochi brevi momenti durante le eclissi solari terrestri. Per raggiungere questo obiettivo, l’ombra proiettata tra i veicoli spaziali deve rimanere in una posizione precisa, il che significa che devono volare autonomamente in formazione con una precisione di un singolo millimetro, circa lo spessore di un’unghia media”, ha spiegato.

“Ci è voluto molto lavoro da parte dell’ESA e dei nostri partner industriali e accademici per raggiungere questo punto di prontezza al volo. C’è un po’ di tristezza nel dire finalmente addio a questi satelliti unici, ma siamo anche molto emozionati di progredire verso la fase finale prima del lancio”, ha aggiunto Galano.

La missione parte dall’India

Proba-3 dovrebbe volare in India sabato 2 novembre, per una nuova data di lancio il 4 dicembre.

Questa è la prima volta che una missione ESA viene lanciata dall’India dalla missione originale di osservazione della Terra Proba-1 nel 2001, e il processo di trasporto pianificato è stato colpito da un ritardo. I veicoli spaziali inizialmente non sono stati accettati dalla compagnia di trasporto aereo poiché le loro batterie erano già installate a bordo. Questo è stato risolto rimuovendo le batterie che saranno spedite in una scatola separata.

I due veicoli spaziali Proba-3 saranno lanciati dal lanciatore PSLV-XL dell’Indian Space Research Organisation, ISRO, che possiede la potenza necessaria a un costo sostenibile per posizionare la coppia combinata da 550kg nella loro orbita altamente ellittica che salirà a 60.000km di distanza dalla Terra prima di scendere fino a soli 600km.

Questa orbita elevata è necessaria perché la coppia eseguirà il suo volo di formazione attivo per sei ore pianificate alla volta intorno alla loro massima altitudine, dove l’attrazione gravitazionale della Terra sarà ridotta, così come la quantità di propellente necessaria per mettere a punto le loro posizioni.

Un raggruppamento industriale di 14 Stati membri

Un raggruppamento industriale di 14 Stati membri dell’ESA, tra cui il Canada, ha contribuito alla missione, guidata per l’ESA da Sener in Spagna, con Airbus Defence and Space in Spagna che ha contribuito alle piattaforme satellitari e Redwire Space in Belgio responsabile dell’avionica della missione, dei test pre-lancio e delle operazioni post-lancio.

GMV in Spagna e Polonia, focalizzato sul volo in formazione, sulla navigazione satellitare relativa e sulle dinamiche di volo, e Spacebel, fornitore di software in Belgio, completano il team industriale principale.

Gli strumenti della missione

Il principale strumento di osservazione della corona ASPIICS (Association of Spacecraft for Polarimetric and Imaging Investigation of the Corona of the Sun) di Proba-3, ospitato sulla sonda spaziale Coronagraph, sarà supervisionato dal Royal Observatory of Belgium.

La sonda spaziale Occulter della missione, dotata di un disco da 1,4 metri, ha il compito di “bloccare” il Sole per la sonda Coronagraph durante il volo in formazione attiva. Trasporta il proprio strumento DARA (Davos Absolute Radiometer), sviluppato dal Physical Meteorological Observatory a Davos, in Svizzera, sul lato rivolto al Sole, per misurare l’energia totale prodotta dal Sole per studi sul clima.

Un terzo strumento guidato dalla Catholic University of Louvain in Belgio, il 3D Energetic Electron Spectrometer, misurerà le energie prevalenti degli spettri elettronici nelle fasce di radiazione circostanti la Terra, fornendo dati preziosi per la modellazione del meteo spaziale.

Il controllo di missione per Proba-3 avrà luogo dall’ESEC European Space Security and Education Centre dell’ESA, a Redu, in Belgio, che sta attualmente conducendo un’ampia campagna di simulazione e addestramento pre-lancio.

