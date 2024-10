Missione Shenzhou-19: la Cina lancia una nuova fase del suo programma spaziale

MeteoWeb

La Cina si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale con il lancio della missione Shenzhou-19. La partenza, prevista per le 04:27 del mattino di mercoledì dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, segna un’importante tappa per l’Agenzia Spaziale Cinese (CNSA) e per il programma spaziale del Paese.

L’equipaggio della missione Shenzhou-19

L’equipaggio della Shenzhou-19 sarà composto dagli astronauti cinesi, o taikonauti, Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze. Cai, un veterano con all’attivo la missione Shenzhou-14, guiderà il team come comandante, mentre per Song e Wang, parte della terza generazione di taikonauti cinesi, sarà il primo volo nello Spazio. La squadra trascorrerà circa 6 mesi in orbita, con il ritorno previsto tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2025, nella regione autonoma della Mongolia Interna, presso il sito di atterraggio di Dongfeng.

Gli obiettivi della missione

La Shenzhou-19 rappresenta la 4ª missione con equipaggio nella fase di applicazione e sviluppo della stazione spaziale cinese e la 33ª nell’ambito del programma spaziale cinese. Durante il periodo di permanenza in orbita, l’equipaggio avrà il compito di accogliere il cargo Tianzhou-8 e la navicella Shenzhou-20, portando avanti un programma di ricerca scientifica di fondamentale importanza per lo sviluppo delle tecnologie spaziali.

Tra le attività principali, i taikonauti della Shenzhou-19 eseguiranno una rotazione con l’equipaggio della Shenzhou-18, completeranno esperimenti scientifici e tecnologici e condurranno attività extraveicolari per installare equipaggiamenti e protezioni contro i detriti spaziali. Saranno inoltre impegnati nel trasporto di payload, nell’installazione e recupero di attrezzature esterne alla stazione e in attività di divulgazione scientifica per coinvolgere il pubblico.

Esperimenti scientifici: un ponte tra presente e futuro

La missione prevede la realizzazione di ben 86 esperimenti, con un focus su biologia e fisica spaziale, settori chiave identificati nel piano di sviluppo scientifico cinese per il periodo 2024-2050. Gli studi includeranno l’analisi strutturale di cristalli proteici sviluppati in condizioni di microgravità e lo studio delle dinamiche fuori equilibrio di materiali soffici, aprendo nuove prospettive nelle scienze della vita, fisica di base, medicina spaziale e sviluppo di nuove tecnologie.

Questi esperimenti mirano a ottenere risultati significativi in campi quali la preparazione di nuovi materiali, la comprensione dei meccanismi di radiazione spaziale e degli effetti della microgravità sui sistemi biologici, oltre a esplorare le influenze biologiche di campi magnetici ridotti e i meccanismi molecolari coinvolti.

L’impatto e le prospettive future

Con la pubblicazione di un rapporto sui progressi della ricerca scientifica e applicativa della stazione spaziale cinese nel 2024, la Cina celebrerà il 2° anniversario della stazione orbitale, mettendo in luce i risultati ottenuti dal lancio. Il lancio di Shenzhou-19 e le attività scientifiche previste sottolineano l’ambizione cinese di porsi come leader nella scienza spaziale e nel progresso tecnologico, aprendo nuove strade per lo sviluppo dell’esplorazione spaziale umana.

