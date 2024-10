Misteriosa moria di pesci nella laguna del Calich: indagini in corso

MeteoWeb

Una strana e improvvisa moria di pesci ha colpito la laguna del Calich, destando preoccupazione tra i residenti e gli esperti locali. Il parco di Porto Conte, in collaborazione con i biologi e gli esperti dell’Arpas, ha prontamente avviato le analisi delle acque per individuare le cause di questo fenomeno. Tuttavia, i primi risultati non hanno rivelato alcuna evidenza di crisi anossica, cioè una mancanza di ossigeno nella colonna d’acqua. Anche le temperature e i valori registrati dalla centralina sembrano escludere un fenomeno distrofico, che di solito provoca morie in ambienti lagunari a causa del rilascio di idrogeno solforato e dello stato anossico.

Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici, si considera la possibilità che particelle molto fini in sospensione abbiano ostruito le branchie dei pesci, causando infezioni collaterali. Non viene esclusa, inoltre, la possibilità di uno sversamento di sostanze nocive provenienti da uno dei tre canali affluenti di acque dolci che sfociano nella laguna. Un’altra ipotesi, considerata dagli esperti, è che le recenti piogge abbiano trasportato materiali inquinanti da aree industriali o artigianali situate a monte degli affluenti.

Per avere maggiori chiarimenti, si attendono i risultati delle analisi sui campioni biologici prelevati dalle carcasse dei pesci, già inviati all’Istituto Zooprofilattico dai tecnici della Asl di Sassari.

