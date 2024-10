Monte Adams in fermento? Terremoti sul gigante addormentato di Washington

MeteoWeb

Il Monte Adams, il vulcano più grande dello stato di Washington, ha mostrato una frenesia di attività sismica nelle ultime settimane, dopo essere rimasto praticamente in silenzio per migliaia di anni. I funzionari dell’US Geological Survey (USGS) stanno ora installando stazioni sismiche temporanee attorno al vulcano per monitorare la situazione e determinare se il gigante rischia di eruttare.

Nonostante sia secondo in altezza al Monte Rainier, il Monte Adams è il vulcano attivo più grande di Washington sia per area che per volume. Secondo una dichiarazione dell’USGS, l’eruzione più recente nel sito si è verificata tra 3.800 e 7.600 anni fa, quando l’umanità era ancora nell’Età della Pietra.

La recente attività sismica

Da quando gli scienziati hanno iniziato a monitorare il vulcano nel 1982, i terremoti sono stati osservati a un ritmo di circa uno ogni due o tre anni. Tuttavia, durante il mese di settembre, il Cascades Volcano Observatory (CVO) e il Pacific Northwest Seismic Network (PNSN) hanno rilevato sei terremoti sul Monte Adams, il numero più alto mai registrato in un solo mese.

Tutti i terremoti sono stati di piccola entità, di magnitudo compresa tra 0.9 e 2.0 sulla scala Richter, e nessuno è stato avvertito in superficie. Le immagini satellitari hanno anche confermato che non si è verificata alcuna deformazione del terreno nelle vicinanze del vulcano a seguito delle scosse.

Weiss-Racine, geologa del Volcano Observatory, ha affermato che l’aumento dei terremoti a settembre è stato interessante ma non significativo. Ha spiegato che ci sono molteplici indicatori del fatto che un vulcano potrebbe “iniziare a risvegliarsi” o entrare in un “periodo di unrest“. Tra questi, un forte aumento di terremoti, deformazioni del terreno e un’impennata di emissioni di gas. “Al momento, non stiamo vedendo nessuna di queste cose“, ha detto Weiss-Racine. “Stiamo solo vedendo questi sei terremoti”.

“Attualmente, non vi è alcuna indicazione che il livello di attività sismica sia motivo di preoccupazione“, spiega l’USGS, aggiungendo che “il livello di allerta e il codice colore per il Monte Adams rimangono VERDE/NORMALE”.

Tuttavia, data l’insolita attività, l’agenzia sta saggiamente aumentando la sua capacità di monitoraggio attorno al Monte Adams con l’installazione di apparecchiature di registrazione aggiuntive. “Ciò migliorerà la nostra capacità di localizzare terremoti più piccoli con maggiore certezza e aiuterà a comprendere la causa di questi terremoti. I risultati delle nostre scoperte determineranno se sono necessarie ulteriori azioni”, afferma l’USGS.

La passata attività del vulcano

Al momento, non è chiaro se i terremoti siano presagi di un risveglio più significativo o solo un’anomalia casuale. Se il Monte Adams dovesse eruttare, tuttavia, è improbabile che si tratti di un evento esplosivo poiché la maggior parte dell’attività storica del vulcano ha coinvolto flussi di lava di breve durata piuttosto che spettacolari esplosioni.

Si ritiene che negli ultimi 12.000 anni si siano verificati quattro di questi flussi di lava, nessuno dei quali è arrivato oltre pochi chilometri dal Monte Adams. Secondo l’USGS, la minaccia più grande per i residenti locali sono i flussi di roccia, cenere e ghiaccio chiamati lahar, che possono verificarsi sia durante episodi eruttivi che non eruttivi.

Occasionalmente, questi lahar possono percorrere una grande distanza dal vulcano stesso, con flussi di vasta portata che si pensa si siano verificati 6.000 e 300 anni fa. “La vetta ricoperta di ghiaccio nasconde grandi volumi di roccia idrotermalmente indebolita e future frane di questa roccia indebolita potrebbero generare lahar molto estesi”, continua l’USGS nella sua dichiarazione.

È per questo motivo che il Monte Adams è classificato come vulcano ad alto rischio, sebbene questa classificazione si riferisca più al danno che un’eruzione potrebbe causare alle popolazioni locali che al rischio effettivo di attività.

Per il momento, il CVO e il PNSN affermano che “continueranno a monitorare l’attività sismica e pubblicheranno ulteriori aggiornamenti man mano che la situazione lo richiederà”.

