Monte Baldo: escursionisti in difficoltà, interventi del soccorso alpino

Oggi, intorno alle 13.15, l’elicottero di Verona Emergenza è decollato in direzione del Monte Baldo, precisamente nel territorio di Ferrara di Monte Baldo. Un escursionista, mentre percorreva da solo il sentiero 652 sopra Novezza, è scivolato sul fogliame, riportando la sospetta frattura di una gamba. La squadra di soccorso, giunta in hovering nelle vicinanze, ha fornito le prime cure al 54enne di Verona. Dopo le prime assistenze, l’escursionista è stato recuperato tramite verricello e trasportato all’ospedale di Negrar.

In seguito, l’equipaggio è stato mobilitato per soccorrere una cordata di alpinisti in difficoltà sul Baffelan, a Valli del Pasubio (VI). I due scalatori, a due tiri dall’uscita della Via Soldà al Pilastro del Baffelan, erano stati colpiti da una scarica di sassi, e uno di loro, posizionato più in alto, ha riportato un trauma all’occhio. Dopo aver stabilito il campo base al Rifugio Campogrosso, l’eliambulanza è salita e, con un verricello di 55 metri, ha issato a bordo l’infortunato, un 36enne di Forlì, per poi trasportarlo all’ospedale di Verona. Il compagno, invece, è stato lasciato al Campogrosso.

