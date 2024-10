Morto a 28 anni Sammy Basso, fondatore dell’associazione progeria

MeteoWeb

Morto a 28 anni Sammy Basso, fondatore nel 2005 dell’Associazione Italiana Progeria, affetto dalla patologia che causa l’invecchiamento precoce. Nato a Schio l’1 dicembre 1995 è stato un biologo, scrittore e attivista. Nel 2018 si è laureato con 110 e lode in scienze naturali con indirizzo biologico molecolare all’Università di Padova presentando una tesi dedicata all’esistenza di terapie per rallentare il decorso della propria patologia.

“Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa” ha scritto sui social lo staff della onlus fondata da Basso. “Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto“.

Come si sottolinea l’associazione, Sammy Basso era “conosciuto per le molte apparizioni televisive e interviste riguardo l’attività dell’associazione e riguardo la sua malattia” e “diventa particolarmente conosciuto in Italia dopo la messa in onda del docu-film National Geographic intitolato ‘Il Viaggio di Sammy’, che racconta il suo viaggio lungo la Route 66, negli Usa, da Chicago a Los Angeles, con i genitori ed uno dei suoi migliori amici, Riccardo“.

“Un pensiero affettuoso e commosso per Sammy Basso, che ci ha lasciati a soli 28 anni. Grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, ha fatto conoscere al mondo la progeria, diventando un esempio di forza e speranza. Il suo impegno per la ricerca e la sua testimonianza rimarranno per sempre un patrimonio prezioso per tutti noi“: è quanto ha affermato il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Cos’è la progeria

La progeria è una malattia genetica rara che causa un invecchiamento precoce nei bambini. I bambini affetti da progeria sembrano invecchiare molto più rapidamente rispetto ai loro coetanei: mostrano segni di invecchiamento come pelle sottile, perdita di capelli e problemi alle ossa e al cuore. La causa principale è una mutazione nel gene LMNA, che è importante per la stabilità delle cellule. Sebbene i bambini con progeria possano avere una vita più breve, possono anche avere una buona qualità di vita con cure mediche adeguate. Attualmente non esiste una cura, ma ci sono trattamenti per gestire i sintomi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.