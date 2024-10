La NASA estende la missione della sonda CAPSTONE fino al 2025

MeteoWeb

La NASA ha annunciato l’estensione della missione della sonda CAPSTONE fino a dicembre 2025. CAPSTONE, un mini-satellite grande quanto un forno a microonde e pesante solo 25 kg, ha completato recentemente la sua centesima orbita intorno alla Luna in un’orbita quasi rettilinea (NRHO). La sonda, lanciata nel giugno 2022, è gestita dalla società Advanced Space, con sede in Colorado.

Il ruolo della missione CAPSTONE

CAPSTONE svolge un ruolo cruciale nella preparazione delle future missioni lunari, dimostrando tecnologie di navigazione autonoma e raccogliendo dati preziosi per l’implementazione della futura stazione spaziale orbitale lunare Gateway, fondamentale per l’esplorazione umana a lungo termine della Luna. L’estensione della missione consentirà ulteriori esperimenti con il sistema Cislunar Autonomous Positioning System (CAPS) e l’utilizzo di software avanzati di intelligenza artificiale per il rilevamento delle anomalie e la navigazione.

La collaborazione con la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA continuerà, aprendo la strada a nuove opportunità di raccolta dati condivisa. CAPSTONE, concepito inizialmente come un progetto di piccola scala, continua a superare le aspettative, fornendo un contributo essenziale per lo sviluppo di capacità di consapevolezza spaziale cislunare, necessarie per le future missioni spaziali.

