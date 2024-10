Naufragio Bayesian: la procura inglese apre un’indagine

MeteoWeb

Le autorità giudiziarie del Regno Unito hanno annunciato l’apertura di un’indagine sul tragico naufragio avvenuto a Porticello, in provincia di Palermo, nel mese di agosto, in cui persero la vita quattro cittadini britannici, tra cui il magnate della tecnologia Mike Lynch a bordo del Bayesian. L’episodio, avvenuto il 19 agosto, ha visto coinvolte sette vittime in totale, con cause del disastro ancora da accertare.

Il tribunale penale di Ipswich, situato nella contea di Suffolk, nell’est dell’Inghilterra, ha iniziato ad indagare ufficialmente sulle circostanze del naufragio, essendo l’organo giudiziario competente per i casi di morte violenta o per cause sconosciute. L’incidente ha coinvolto uno yacht di 56 metri di proprietà di Mike Lynch, il Bayesian, affondato a circa 15 chilometri a est di Palermo durante una violenta tempesta. A bordo dell’imbarcazione si trovavano 22 persone, e tra le vittime figurano anche due americani e un canadese, ospiti dello yacht insieme a Lynch e sua figlia diciottenne, Hannah, anch’essa deceduta.

Secondo quanto dichiarato dal commissario di polizia della contea di Suffolk, Mike Brown, lo yacht “è affondato rapidamente per ragioni ancora da determinare“. Le autorità italiane avevano già avviato indagini sul caso, insieme al Maritime Accident Investigation Branch, l’ente britannico responsabile degli incidenti marittimi che coinvolgono navi britanniche. Tuttavia, il procuratore di Ipswich, Nigel Parsley, ha annunciato l’inizio di “ulteriori lavori investigativi” prima della prossima udienza fissata per il 15 aprile 2025.

Mike Lynch, spesso soprannominato il “Bill Gates britannico” per la sua fortuna nel settore tecnologico, stava celebrando a bordo dello yacht la sua recente assoluzione in un processo per frode negli Stati Uniti, che avrebbe potuto costargli diversi anni di carcere. Tra le vittime del naufragio figurano anche Christopher Morvillo, uno degli avvocati che aveva difeso Lynch durante il processo, e sua moglie.

Angela Bacares, moglie di Mike Lynch e madre di Hannah, è stata tra i 15 sopravvissuti alla tragedia.

