Nave della Marina neozelandese affonda, salve 75 persone

La Nuova Zelanda ha annunciato di aver tratto in salvo tutti i 75 marinai da una nave della Marina che si è arenata e successivamente affondata al largo delle coste di Samoa, durante una missione di indagine sulla barriera corallina. I servizi di emergenza hanno operato incessantemente per soccorrere l’equipaggio dell’HMNZS Manawanui, che stava affondando dopo avere urtato la barriera corallina al largo della costa meridionale di Upolu.

Le autorità samoane hanno riferito che una squadra di soccorso ha lavorato senza sosta per recuperare e prestare assistenza ai 75 membri dell’equipaggio. “Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi né vittime“, ha dichiarato l’Autorità dei servizi antincendio e di emergenza di Samoa.

Il commodoro neozelandese Shane Arndell ha confermato che “tutti i 75 membri dell’equipaggio e i passeggeri a bordo dell’HMNZS Manawanui sono stati messi in salvo a Samoa“. La causa esatta dell’incidente non è ancora stata stabilita. L’HMNZS Manawanui, specializzato in rilievi idrografici, operazioni subacquee e recuperi marittimi, era dotato di una gru da 100 tonnellate e stava eseguendo un rilievo idrografico a circa un miglio nautico dalla costa in condizioni meteo avverse.

