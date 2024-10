Tanta neve fresca sulle Dolomiti venete, 40 cm in quota

MeteoWeb

Durante la notte, le Dolomiti bellunesi hanno continuato a essere interessate da nevicate, anche a quote medio-alte. Nelle ultime 24 ore, l’accumulo di neve fresca ha raggiunto valori compresi tra i 15 e i 40 centimetri nelle aree sopra i 2.000 metri, come Ra Valles, nella zona di Cortina, o Casera Doana, al confine tra il Cadore e la valle di Sauris. La vetta con il maggior innevamento è il Monte Rite (2.160 metri) di Cibiana, nella valle del Boite, con oltre 40 centimetri di neve. In alta quota il paesaggio è già invernale, mentre nelle vallate più in basso non si osservano ancora scenari nevosi. La perturbazione che interessa la regione ha portato principalmente pioggia nelle aree al di sotto dei mille metri, come a Cortina e nella pianura veneta.

Le temperature sono drasticamente calate ovunque: nelle città le minime si aggirano intorno ai +10°C, mentre nelle zone montane si registrano valori poco superiori allo zero. Il punto più freddo è stato rilevato sulla cima della Marmolada, con una temperatura di -7°C.

Sull’Altopiano di Asiago e sul resto della montagna vicentina è arrivata la prima neve della stagione. La scorsa notte nel comprensorio dei Sette Comuni la neve ha fatto la sua comparsa sopra i 1500-1600 metri, con le cime che risultavano tutte imbiancate all’alba di oggi. Sul Monte Verena, dove si trova una delle principali stazioni sciistiche dell’Altopiano, si registra un accumulo compreso tra i 7 e i 10 centimetri, mentre ne sono caduti oltre 15 a Cima XII e sul Monte Ortigara.

La neve è caduta anche in altre località del Vicentino, dove risultano imbiancate le cime del Monte Grappa, del Pasubio e delle Piccole Dolomiti, sopra il comprensorio di Recoaro Terme.

