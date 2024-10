Russia, l’inverno è arrivato in anticipo nella regione di Kemerovo, imbiancata dalla neve | VIDEO

MeteoWeb

Oggi, sabato 12 ottobre, diverse città nella regione di Kemerovo, nella Siberia sudoccidentale, in Russia, si sono svegliate coperte di neve. Precipitazioni sotto forma di fiocchi bianchi sono cadute a Prokopyevsk, Kiselevsk, nel distretto municipale di Belovsky e vicino a Novokuznetsk. A Prokopiesk, una leggera neve copriva i cortili degli edifici residenziali e le colline, così come nella vicina Polysayevo.

La neve ha imbiancato le strade nella regione, creando non pochi problemi alla circolazione. Si registrano, infatti, numerosi incidenti stradali, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. A questo proposito, gli agenti della Polizia stradale di Kemerovo chiedono ai conducenti di prestare molta attenzione. “Utilizza i fendinebbia insieme agli anabbaglianti in caso di pioggia e neve per essere più visibile agli altri conducenti. Evitate manovre improvvise, soprattutto quelle che implicano l’immissione nel traffico in arrivo“, ha avvertito la Polizia stradale.

