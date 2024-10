La neve abbraccia la Turchia: Kastamonu imbiancata, primi fiocchi della stagione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le temperature in Turchia sono scese sotto lo zero, portando la prima neve della stagione in molte regioni. Kastamonu è stata colpita da forti nevicate, specialmente nelle aree montuose come Devrekani e Seydiler, dove lo spessore della neve ha raggiunto i 10 cm. Coperte di bianco anche le città di Erzurum, Kars e Rize, regalando un paesaggio invernale ai residenti. I disagi alla circolazione sono stati gestiti dalle squadre di sgombero stradale. Uludağ, meta turistica invernale, ha visto le prime nevicate, aprendo così la stagione sciistica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.