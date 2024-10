Newcleo: il reattore nucleare veloce raffreddato al piombo scelto dall’Alleanza Industriale Europea sui piccoli reattori modulari

MeteoWeb

Il progetto di reattore veloce raffreddato al piombo (Lead Cooled Fast Reactor) di newcleo, la società italiana di impiantistica nucleare, è stato selezionato tra i progetti di punta dell’Alleanza Industriale Europea sui Piccoli Reattori Modulari (European Industrial Alliance on Smrs). Questo importante riconoscimento colloca newcleo tra i leader della strategia nucleare ed energetica europea, la quale intende avviare la costruzione di piccoli reattori nucleari in Europa già a partire dagli anni 2030, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione.

Tra il 2025 e il 2027, l’azienda prevede di investire 133 milioni di euro in Italia, aggiungendosi ai 90 milioni già investiti dal 2021 a oggi. Degli oltre 800 dipendenti che lavorano in newcleo, quasi 400 si trovano attualmente in Italia. Gli ingegneri nel nostro Paese rappresentano circa il 70% del totale. I tre fondatori di newcleo sono italiani, e quasi il 90% dei capitali raccolti, pari a €535 milioni, è di origine italiana. La società ha sede a Parigi e dispone di uffici a Torino.

Attualmente, newcleo vanta oltre 90 partnership e collaborazioni nel settore nucleare. In Italia, collaborano con Fincantieri e Rina per la propulsione navale, Maire Tecnimont per la chimica verde e l’idrogeno, Tosto Group, leader nella produzione di componenti e attrezzature a pressione nel settore nucleare, e Saipem per applicazioni offshore della tecnologia LFR di newcleo.

Presso il Centro Enea di Brasimone, newcleo sta lavorando a un prototipo non nucleare di reattore raffreddato a piombo, che sarà realizzato entro il 2026. Inoltre, a Torino, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, l’azienda sta costruendo un centro di ricerca e sviluppo sui materiali, con un investimento di 50 milioni di euro.

