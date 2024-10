NGC 6302: Quando una stella morente dipinge farfalle nel cielo

MeteoWeb

La Nebulosa Farfalla, formalmente nota come NGC 6302, rappresenta uno degli oggetti celesti più spettacolari e suggestivi nel cosmo, situata nella costellazione dello Scorpione. Caratterizzata da un aspetto simile alle ali di una farfalla, questa nebulosa planetaria è il risultato dell’espulsione di gas e polvere da parte di una stella morente posta al suo centro, creando una struttura dalle forme e dai colori particolarmente distintivi. Al cuore della Nebulosa Farfalla si trova una stella ormai giunta alla fase finale della sua evoluzione, una calda nana bianca che irradia intense onde ultraviolette.

Queste radiazioni energizzano il materiale che la circonda, provocando la brillantezza che rende questa nebulosa visibile e affascinante nelle lunghezze d’onda del visibile e dell’ultravioletto. Le variazioni cromatiche del gas ionizzato e della polvere, combinate con la luce emessa dalla stella centrale, conferiscono alla nebulosa una vivacità visiva che la distingue tra gli oggetti studiati dagli astronomi.

Situata a circa 3.800 anni luce dalla Terra, la Nebulosa Farfalla si estende per circa 1,5 anni luce in diametro. La sua forma bipolare è frutto di complesse dinamiche tra i venti stellari, generati dalla stella morente, e il mezzo interstellare che la circonda. Questo processo forma l’aspetto “a lobi” caratteristico della nebulosa, rendendola un soggetto di grande valore per l’osservazione astronomica.

Lo studio di NGC 6302 offre preziose informazioni sulle fasi finali dell’evoluzione delle stelle di media massa, come il Sole, che termineranno la propria vita in una nebulosa planetaria simile. Esaminare la Nebulosa Farfalla, quindi, aiuta gli astronomi a comprendere meglio i processi che regolano la dispersione del materiale stellare nello spazio, contribuendo alla formazione del mezzo interstellare e, eventualmente, di nuove generazioni di stelle.

La Nebulosa Farfalla non è solo un capolavoro estetico del cosmo ma anche una finestra sul destino delle stelle e sulle complesse interazioni cosmiche che plasmano le nebulose planetarie. NGC 6302 rimane quindi un oggetto di indagine fondamentale per comprendere i cicli di vita stellare e i meccanismi che guidano l’evoluzione della nostra galassia.

