Nubifragi in Sicilia, allerta meteo in Calabria: Il ciclone mediterraneo si avvicina

Un nuovo fronte temporalesco si sta preparando a colpire l’estremo Sud, portando con sé il rischio di nubifragi particolarmente intensi, soprattutto in Sicilia e Calabria. Questo sistema perturbato, previsto per le prime ore di sabato 19 ottobre, è legato a un ciclone Mediterraneo che si muoverà lentamente, causando precipitazioni significative e persistenti in diverse zone del Sud.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, la prima area ad essere colpita sarà la Sicilia, con particolare attenzione alla zona del Palermitano, che vedrà le piogge più intense già dalla mattinata di sabato. Successivamente, il fronte si sposterà verso le regioni meridionali ed orientali dell’isola, interessando province come Siracusa e Catania, prima di spostarsi gradualmente verso la Calabria jonica.

La Calabria, in particolare, subirà gli effetti più forti tra sabato e domenica, con precipitazioni abbondanti che colpiranno il settore orientale della regione, in particolare Crotonese e Catanzarese. Le piogge intense continueranno fino a lunedì 21 ottobre, con cumulate previste che potrebbero causare criticità idrogeologiche e alluvioni locali. Il Dipartimento di Protezione Civile sta monitorando attentamente la situazione, invitando la popolazione a prestare la massima attenzione.

Gli accumuli previsti sono particolarmente significativi: Catanzaro potrebbe ricevere fino a 400 mm di pioggia entro lunedì, Crotone oltre 300 mm, mentre in Sicilia Siracusa e Catania si attendono accumuli di pioggia intorno ai 200 mm. Agrigento e Ragusa, sebbene colpite in misura minore, vedranno comunque precipitazioni rilevanti, con stime rispettivamente di 90 mm e 77 mm.

Il rischio di nubifragi e alluvioni è alto, specialmente in zone già soggette a dissesto idrogeologico. La lenta evoluzione del sistema ciclonico accentuerà l’intensità delle precipitazioni, rendendo probabili situazioni critiche in aree montuose e lungo le coste. Le piogge prolungate, infatti, potrebbero causare smottamenti e allagamenti, soprattutto nelle aree interne e nei bacini fluviali.

La Protezione Civile raccomanda di evitare spostamenti non necessari durante il picco della perturbazione e di seguire le indicazioni fornite. L’allerta meteo resta alta, e ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore per gestire l’evolversi della situazione. In conclusione, l’ondata di maltempo attesa tra il 19 e il 21 ottobre richiederà massima prudenza e preparazione per affrontare le condizioni potenzialmente critiche nel Sud Italia.

