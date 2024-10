Nucleare, la posizione della Regione Lombardia e il mix energetico con gli SMR

MeteoWeb

“Regione Lombardia ha già detto da tempo di essere disponibile a perseguire questo obiettivo e individuare dei siti” per il nucleare “in questo territorio”. Lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana al termine dell’Assemblea generale di Assolombarda, dove si è parlato anche di nucleare. Oggi gli Smr “sono la via, lo ha detto anche Google, che dice i nostri data center saranno alimentati a Smr, così come Amazon”. Lo ha affermato Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenuto durante l’Assemblea Generale 2024 di Assolombarda. L’energia “per noi vuol dire sicurezza nazionale, vuol dire incrementare l’indipendenza energetica. Sempre con gli spagnoli quando abbiamo parlato di energia ci hanno detto ‘la fortuna è stata la scelta dei nostri genitori sul nucleare'” ha spiegato Orsini.

Quindi, oggi, “non possiamo non dire: ovvio che serve un mix energetico, ovvio che servono rinnovabili, ma quello che abbiamo pensato per oggi non è abbastanza” ha concluso.

