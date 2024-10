Nucleare, Urso: “La fusione è un sogno che renderemo realtà”

MeteoWeb

In un videomessaggio rivolto all’evento ‘L’Italia dei conservatori’, organizzato da Nazione Futura e dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con The European Conservative, il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, ha dichiarato: ”Il sogno che renderemo realtà della fusione nucleare è un’opportunità anche, e direi soprattutto, per l’Italia, perché si tratta di un nucleare sicuro, corealizzato a livello industriale, modulare e accessibile in termini grossi”.

Urso ha continuato a illustrare la visione per il futuro energetico italiano, affermando: ”Sarà un processo di medio termine, ma che dobbiamo iniziare da subito. E per questo dobbiamo proseguire l’impegno verso un mix energetico più equilibrato che prevede, appunto, una quota sempre maggiore di rinnovabili”.

Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi e mettere le imprese italiane al pari con quelle degli altri paesi, il ministro ha evidenziato l’importanza di ”rendere più competitivo il costo dell’energia”. A tal proposito, ha sottolineato: ”Lavoreremo in maniera intensa, sia per garantire i consumi migliori in una fase di transazione, sia per preparare il nostro Paese all’energia nucleare, che deve affiancarsi alla produzione di maggiore energia rinnovabile, come stiamo facendo”.

La dichiarazione di Urso evidenzia un chiaro impegno da parte del governo italiano nella transizione verso un mix energetico più sostenibile, abbracciando l’innovazione nel campo della fusione nucleare come parte fondamentale della strategia energetica futura.

