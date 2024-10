Nuova Zelanda, maxi incendio minaccia zona protetta con specie rare

MeteoWeb

Un vasto incendio sta colpendo una zona umida protetta in Nuova Zelanda, minacciando un ecosistema delicato e specie rare. Il rogo, che sta divampando nella zona umida di Waikato nell’Isola del Nord, ha un perimetro di 15 km e ha già distrutto oltre 2.471 acri da quando è iniziato lunedì. Le autorità avvertono che ci vorranno giorni per controllarlo. Questo incendio potrebbe danneggiare uno dei più grandi pozzi di carbonio del Paese. Niwha Jones, del Dipartimento per la conservazione a Waikato, ha evidenziato che tra le specie a rischio ci sono il tarabuso australiano, il rallo senza macchia e l’uccello delle felci dell’Isola del Nord. La zona umida è anche habitat di pesci e piante rare, come l’orchidea a casco di palude, in via di estinzione e unica al mondo. Mark Tinworth, responsabile degli incidenti, ha sottolineato la difficoltà nell’estinguere l’incendio a causa della torba, che brucia sottoterra e rende difficile l’individuazione delle fiamme. La situazione è quindi particolarmente critica, con il rischio di conseguenze irreversibili per la biodiversità locale.

