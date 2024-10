Nuovo sistema di allerta meteo per il Comune di Bologna

MeteoWeb

Il Comune di Bologna sta implementando un nuovo sistema di allerta per le emergenze meteo e ha avviato una raccolta dati, casa per casa, nelle aree vicine ai fiumi Reno, Savena e Navile. A partire da oggi, la Polizia Locale e la Protezione Civile saranno operative nei quartieri Savena, Borgo Reno e Navile per raccogliere i numeri di cellulare dei cittadini interessati a partecipare volontariamente al sistema di allertamento.

Gli agenti offriranno ai residenti l’opportunità di fornire il proprio contatto, che sarà inserito in un sistema tecnologico sviluppato dalla Protezione Civile di Bologna. Questo sistema è progettato per inviare avvisi tramite SMS o telefonate in caso di emergenze, come l’innalzamento dei livelli dei fiumi o altri rischi territoriali. I cittadini potranno scegliere a quale gruppo inviare il messaggio in base alla gravità dell’emergenza, selezionando aree che vanno dalla singola strada, all’isolato, fino all’intero quartiere.

Inoltre, tutti i residenti di Bologna avranno comunque la possibilità di iscriversi al sistema Alert System compilando il modulo disponibile online.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.