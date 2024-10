Nuovo studio sui blocchi atmosferici: la chiave per comprendere il meteo estremo

MeteoWeb

Gli eventi di blocco atmosferico rappresentano modelli meteorologici persistenti e ad alto impatto che si verificano quando sistemi di alta pressione su larga scala rimangono stazionari, alterando il normale flusso delle correnti a getto e deviano le traiettorie delle tempeste per giorni o addirittura settimane. Questi fenomeni possono portare a condizioni meteorologiche estreme, come alluvioni o ondate di calore da record, come è accaduto in Europa durante il 2023. Nonostante il loro impatto significativo, la comprensione di come i cambiamenti climatici influenzeranno la frequenza di questi eventi rimane oggetto di studio.

Christina Karamperidou, scienziata dell’atmosfera presso l’Università delle Hawaii a Manoa, ha condotto una ricerca utilizzando un modello di apprendimento profondo per analizzare la frequenza degli eventi di blocco atmosferico negli ultimi 1.000 anni. Questo approccio ha consentito agli scienziati di esplorare la relazione tra questi eventi e le dinamiche climatiche di lungo termine, gettando nuova luce su come i futuri cambiamenti climatici potrebbero influenzare tali fenomeni. Lo studio ha messo in evidenza la necessità di approfondire la comprensione degli eventi di blocco, soprattutto in relazione a fattori climatici globali come El Niño e la variabilità delle temperature superficiali dell’oceano nel Pacifico tropicale.

I blocchi atmosferici si verificano principalmente alle medie latitudini e hanno un forte impatto non solo a livello regionale, ma anche globale. Ad esempio, nelle Hawaii, inondazioni sono state associate a blocchi persistenti nel Pacifico settentrionale, mentre in Europa e nel Pacifico nord-occidentale, questi fenomeni hanno portato a ondate di calore estreme durante i mesi estivi. La capacità di prevedere la frequenza e l’intensità dei blocchi atmosferici diventa cruciale, soprattutto in aree vulnerabili come le Hawaii, dove le condizioni meteorologiche estreme possono avere conseguenze significative.

Nonostante i progressi nello studio di questi eventi, non esiste ancora un consenso scientifico su come il cambiamento climatico influenzerà la loro frequenza. Tuttavia, comprendere le dinamiche dei blocchi atmosferici e la loro interazione con altri fattori climatici, come la variabilità del Pacifico tropicale, è essenziale per migliorare i modelli climatici e ridurre le incertezze nelle proiezioni future. Lo studio di Karamperidou rappresenta un passo avanti in questa direzione, consentendo di tracciare un quadro più chiaro delle frequenze di blocco alle medie e alte latitudini nel contesto degli ultimi mille anni.

L’analisi di lungo termine dei fenomeni atmosferici consente di validare i modelli climatici attuali e di fornire proiezioni più affidabili per il futuro, specialmente in relazione ai cambiamenti climatici globali. Lo studio del blocco atmosferico diventa quindi una componente chiave nella comprensione del clima futuro, contribuendo a preparare meglio le società agli impatti di eventi meteorologici estremi sempre più frequenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.