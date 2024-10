L’obiettivo dell’Italia sul nucleare: consumatore di energia e produttore di impianti

MeteoWeb

Sul nucleare di nuova generazione “siamo già d’accordo nel realizzare un contesto legislativo che consenta di installarlo nel nostro Paese per sopperire alle esigenze energetiche. Nel contempo stiamo lavorando perché sia realizzata un’iniziativa italiana per produrre questi impianti nucleari di terza generazione avanzata o di quarta generazione, cioè gli smart reactor, i piccoli reattori, realizzati su base industriale, modulari e compatibili così da realizzarli nel nostro Paese per chiunque li chieda nel mondo. Già le grandi multinazionali stanno firmando i primi contratti” e “noi pensiamo che questo possa essere fatto anche grazie alla tecnologia e all’imprenditorialità del nostro Paese”. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al convegno ‘La transizione ecologica del vetro’ organizzato da Assovetro a Roma nello spazio Europa Experience David Sassoli.

“Dobbiamo sicuramente riprendere la strada della produzione nucleare e per questo il ministro Pichetto Fratin si accinge a presentare un provvedimento che riguarderà il contesto legislativo per poter insediare in Italia impianti nucleari di terza generazione avanzata e poi successivamente di quarta generazione avanzata”, “ma anche per costruire in Italia”, continua Urso.

L’obiettivo dell’Italia

L’obiettivo è che “il nostro Paese sia – ha spiegato Urso – non solo un consumatore di energia, ma anche un produttore d’impianti. Questo vale sia per gli impianti fotovoltaici, sia per gli impianti eolici, sia per gli impianti nucleari di nuova generazione. Noi vogliamo tornare ad essere leader nella produzione degli impianti che poi saranno installati in Italia o ovunque nel mondo”.

