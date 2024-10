Oggi 4 asteroidi “potenzialmente pericolosi” saluteranno la Terra

MeteoWeb

Oggi, 24 ottobre, 4 asteroidi di notevoli dimensioni, tra cui 2 scoperti recentemente, effettueranno il loro massimo avvicinamento alla Terra. Sebbene siano classificati come “potenzialmente pericolosi”, non rappresentano alcuna minaccia per il nostro pianeta. Gli asteroidi si avvicineranno alla Terra nel corso di sole 12 ore, ma i loro percorsi non comporteranno rischi.

Sfilza di “sassi spaziali” verso la Terra

Il primo asteroide a raggiungere il massimo avvicinamento è stato 2015 HM1, che misura circa 30 metri di diametro. Questo piccolo asteroide è passato ad una distanza minima di 5,5 milioni di chilometri, circa 14 volte la distanza media tra la Terra e la Luna, intorno alle 06:36 ora italiana.

A seguire, l’asteroide 2024 TP17, largo circa 52 metri, raggiungerà la sua massima prossimità intorno alle 10:20 ora italiana, passando a una distanza di 4,7 milioni di chilometri dalla Terra. Il picco dell’evento sarà rappresentato dai due asteroidi più grandi: 2002 NV16 e 2024 TR6, che si avvicineranno l’uno dopo l’altro. 2002 NV16, il più grande del gruppo con i suoi 177 metri, raggiungerà una distanza minima di 4,5 milioni di chilometri alle 17:47 ora italiana, seguito solo quattro minuti dopo da 2024 TR6, che passerà a 5,6 milioni di chilometri.

Due di questi asteroidi, 2024 TR6 e 2024 TP17, sono stati recentemente scoperti, rispettivamente il 7 e il 12 ottobre. È interessante notare che astronomi come quelli del Catalina Sky Survey identificano ogni anno circa 2.000 asteroidi vicini alla Terra, spesso quando si avvicinano al nostro pianeta.

Asteroidi “potenzialmente pericolosi”

Questi asteroidi sono considerati “potenzialmente pericolosi” a causa delle loro orbite che si avvicinano entro 48 milioni di chilometri dalla Terra. Tuttavia, non sono sufficientemente grandi da causare danni significativi in caso di impatto. Solo 2002 NV16, essendo abbastanza grande, potrebbe causare la distruzione di una grande città e avere effetti a livello globale.

Sebbene gli asteroidi non saranno visibili ad occhio nudo dalla Terra, gli scienziati potrebbero riuscire a catturare immagini radar che potrebbero fornire ulteriori informazioni su questi oggetti appena scoperti.

In futuro, alcuni di questi asteroidi effettueranno passaggi ancora più vicini alla Terra. Ad esempio, 2024 TR6 tornerà il 5 agosto 2039, passando a una distanza di 1,9 milioni di chilometri, mentre 2024 TP17 si avvicinerà ulteriormente, a 2,1 milioni di chilometri, il 25 ottobre 2040.

