Oggi il consiglio Ue sull’energia: discussioni su competitività e sicurezza energetica

Si svolgerà oggi a Lussemburgo il Consiglio dell’Unione Europea dedicato all’energia. Tra i temi principali in agenda, vi è un’importante discussione sul contributo del settore energetico alla competitività dell’Unione europea e sulle differenze nei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica all’interno dell’UE. Un altro punto cruciale riguarderà la preparazione per la prossima stagione invernale.

La Commissione europea fornirà ai ministri un aggiornamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’UE, al quale seguirà una presentazione di German Galushchenko, ministro dell’Energia ucraino, sulla situazione energetica in Ucraina. Inoltre, la Commissione presenterà la sua relazione sullo stato dell’Unione dell’energia e farà il punto sull’attuazione del piano RePowerEU.

Tra i numerosi punti in discussione, si prevede un aggiornamento sull’attuazione del pacchetto Fit for 55; un’informativa sul recente vertice sull’energia geotermica tenutosi a Budapest il 20 settembre; e un intervento da parte di Cipro riguardante la dichiarazione comune “Trasformare la regione mediterranea in un corridoio per l’energia verde“, adottata il 23 settembre durante il vertice ministeriale sull’energia Med9.

In aggiunta, l’Irlanda richiederà alla Commissione europea ulteriori analisi e la cooperazione degli Stati membri per l’approvvigionamento di biocarburanti derivati dall’olio di palma e per la prevenzione delle frodi. Il Belgio chiederà un’attuazione coordinata delle misure restrittive dell’UE riguardanti i trasbordi di GNL da parte della Russia, mentre la Francia informerà le delegazioni sulla necessità di aprire le aste della Banca europea dell’idrogeno a tutto l’idrogeno a basse emissioni di carbonio. Infine, la Repubblica Ceca aggiornerà i ministri riguardo al forum europeo sull’energia nucleare, tenutosi a Praga il 30 settembre e il 1 ottobre.

Questo incontro rappresenta un momento cruciale per definire le strategie energetiche dell’Unione e prepararsi adeguatamente per le sfide imminenti legate alla stagione invernale.

