Oneri sulle auto elettriche più alti rispetto ai carburanti fossili, ma l’efficienza compensa il divario

Un recente studio condotto dal think tank italiano Ecco evidenzia che, a parità di energia consumata, gli oneri fiscali e parafiscali sui beni energetici penalizzano le ricariche elettriche rispetto ai carburanti fossili. Tuttavia, la maggiore efficienza delle auto elettriche mantiene comunque la convenienza per i consumatori che scelgono questa opzione.

Secondo la ricerca, la più alta tassazione sulle ricariche elettriche deriva principalmente dagli “oneri generali di sistema“, imposti per incentivare l’uso delle fonti rinnovabili. In particolare, per quanto riguarda la ricarica domestica, gli oneri risultano superiori del 5% rispetto alla benzina, del 30% rispetto al diesel e addirittura del 265% rispetto al Gpl.

Anche le ricariche effettuate in contesti aziendali mostrano una netta disparità di oneri rispetto ai carburanti fossili: un +22% rispetto alla benzina, +52% rispetto al diesel e un sorprendente +327% rispetto al Gpl. La situazione non migliora presso le colonnine pubbliche, dove gli oneri sulle ricariche a bassa potenza superano quelli della benzina del 45%, del diesel dell’81% e del Gpl del 407%. Per le colonnine ad alta potenza, gli oneri sono più alti del 202% rispetto alla benzina, del 275% rispetto al diesel e del 954% rispetto al Gpl.

Nonostante il significativo peso degli oneri in tariffa, l’efficienza energetica delle auto elettriche rimane un punto di forza. I veicoli elettrici, infatti, riescono a percorrere distanze da 3 a 5 volte superiori rispetto ai loro equivalenti a motore endotermico con la stessa quantità di energia.

Ecco sottolinea che “è fondamentale una riflessione sull’eliminazione degli oneri dalle tariffe elettriche, trasferendo le esigenze di gettito su un percorso di riforma estesa dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad)“. Un esempio è lo sconto sull’accisa del diesel rispetto alla benzina, che attualmente “costa allo Stato 3,5 miliardi di euro ed è considerato un Sad“, aggiunge Ecco.

In conclusione, sebbene i costi legati agli oneri sulle ricariche elettriche siano più elevati rispetto ai carburanti tradizionali, l’efficienza intrinseca delle auto elettriche le rende comunque un’opzione vantaggiosa per i consumatori attenti alla sostenibilità.

