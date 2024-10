Apprensione per l’operatore disperso nel Piave

MeteoWeb

Apprensione a Fossalta di Piave, nel Veneziano, dove un operatore è caduto in acqua in fase di chiusura di un ponte di barche ed è disperso nel fiume Piave. “Mi unisco all’apprensione dei famigliari dell’uomo che è caduto in acqua al ponte di barche di Fossalta“, sottolinea in una nota il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Nel frattempo ci dicono che da domani il Veneto dovrebbe essere interessato da un’altra perturbazione. Ricordo che abbiamo a disposizione modelli previsori e strumenti sempre più sofisticati che ci aiutano, insieme alla realizzazione delle opere, a prevenire il peggio in caso di eventi meteo avversi. Ma dobbiamo considerare che se è pur vero che i dati servono, sono sempre gli uomini che, in base a competenze ed esperienze, prendono le decisioni“.

