Orsi e lupi: il 98% popolazione Val di Sole è contraria alla loro presenza

La maggioranza della popolazione della Val di Sole, in Trentino, si è dichiarata contraria alla presenza di orsi e lupi sul territorio, con un 98% di voti contrari. Alla consultazione popolare organizzata ieri nei 13 Comuni della Val di Sole, da Caldes a Vermiglio, ha partecipato il 63,16% degli aventi diritto. Caldes è tristemente nota per l’attacco mortale subito da Andrea Papi da parte dell’orsa Kj1, il 5 aprile 2023.

Il quesito sottoposto ai cittadini chiedeva: “Ritieni che la presenza di grandi carnivori quali orsi e lupi, in zone densamente antropizzate come le Valli di Sole, Peio e Rabbi, sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica ed un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali?”

A questa domanda, hanno risposto “sì” 7.731 persone (98,58%), mentre 111 persone (1,42%) hanno risposto “no”. Gli aventi diritto al voto erano 12.477 cittadini.

La consultazione è stata promossa dal Comitato Insieme per Andrea Papi. Tra i comuni con la maggiore affluenza si segnalano Cavizzana (75,51%), Rabbi (73,07%), Terzolas (71,72%) e Caldes (71,13%).

