Osservazione della Terra: da Thales Alenia Space i radar per la missione Harmony

MeteoWeb

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha stipulato un accordo con Ohb per lo sviluppo di due strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) destinati all’osservazione della Terra. Questi strumenti saranno integrati nella costellazione di satelliti Harmony, che rappresenta la decima missione Earth Explorer dell’Agenzia spaziale europea e dovrebbe essere lanciata a bordo di un razzo Vega-C entro il 2029. L’accordo è stato firmato durante il 75° Congresso internazionale di astronautica (IAC 2024) in corso a Milano.

Thales Alenia Space guiderà un consorzio industriale europeo incaricato di progettare, sviluppare e validare i sistemi SAR in banda C, occupandosi anche dell’elettronica digitale e delle antenne per entrambi i satelliti. Insieme ai dati provenienti dalla missione Copernicus Sentinel-1, di cui Thales Alenia Space è prime contractor, la costellazione Harmony fornirà un prezioso insieme di informazioni su oceani, ghiacci, terremoti e vulcani, contribuendo in modo significativo alla ricerca sul clima e al monitoraggio dei rischi ambientali.

“Questo contratto conferma l’esperienza consolidata e riconosciuta di Thales Alenia Space nella produzione di satelliti per l’osservazione della Terra basati sulla tecnologia radar“, commenta Giampiero Di Paolo, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. “Lo sviluppo dei due strumenti radar consentirà a Thales Alenia Space di compiere un significativo passo avanti dal punto di vista tecnologico e dell’architettura, migliorando la competitività dei prodotti Sar sia nel mercato istituzionale che in quello commerciale dell’osservazione della Terra“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.