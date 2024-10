Padova capitale delle Smart Cities per una trasformazione urbana sostenibile: attese più di 1000 persone

MeteoWeb

Oltre 25 appuntamenti, più di 1000 persone attese da tutta Italia tra esponenti della pubblica amministrazione, imprenditori e innovatori, con un’alta quota – il 70% – di amministratori provenienti da fuori Veneto. Gli Stati generali delle città intelligenti di City Vision tornano a Padova con la quinta edizione, lunedì 21 e martedì 22 ottobre al Centro Culturale Altinate San Gaetano. L’evento, organizzato dal Comune di Padova con Blum e Padova Hall, si rafforza come palcoscenico nazionale di confronto sulle sfide più attuali che riguardano la trasformazione dei nostri territori, dalla transizione digitale alla crisi climatica. Torna anche, per il secondo anno, City Vision Score, la classifica delle città intelligenti in Italia, i cui vincitori saranno premiati la sera del 21 ottobre, a fianco delle consegne dei Premi speciali assegnati alle buone pratiche dei Comuni.

L’Auditorium del San Gaetano sarà, la mattina del 22, la “casa” del main event, due ore per confrontarsi sui temi più caldi nel campo della trasformazione intelligente dei territori. Matteo Flora, imprenditore, docente universitario e divulgatore, terrà uno speech su “Intelligenza Invisibile: come l’AI cambierà le nostre vite senza che ce ne accorgiamo”. Shauna Brail, Director Institute for Management & Innovation University of Toronto, racconterà la “Urban Revolution: perché l’iPhone, il Covid e il clima hanno cambiato tutto”. “La pianificazione urbana e la mobilità, dai trend consolidati alla costruzione di nuovi scenari” è il titolo dell’intervento di Claudio Minelli, Chief Operative Officer Mic-Hub, mentre Florencia Andreola, PhD in Storia dell’architettura Co-fondatrice di Sex & the City, coinvolgerà il pubblico nell’adottare in “Una prospettiva di genere sulla città”.

L’Agorà ospiterà poi l’Innovation District con gli stand di imprese, centri di ricerca, startup e fornitori di servizi per la pubblica amministrazione nei settori chiave della trasformazione urbana quali la sostenibilità, la digitalizzazione, l’energia e l’inclusività. Infine i Tavoli di lavoro, la formula distintiva che riunisce la community di City Vision in un roadshow coinvolgendo faccia a faccia gli amministratori, gli esperti e le imprese: agli Stati generali sono tanti i temi trattati nelle sessioni di 30 minuti, alcune delle quali ad invito mentre altre per la prima volta saranno aperte al pubblico. Si va dalla città inclusiva alla riqualificazione urbana, dal ruolo delle Case delle tecnologie all’attrattività dei territori – in collaborazione con GoodJob! –, dall’Agenda 2030 alle comunità energetiche.

I dettagli sull’evento

L’evento è stato presentato a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova, da Margherita Cera, Assessora alla Smart city del Comune di Padova, Domenico Lanzilotta, Direttore City Vision, e Cristian Longhi, Technical Sales Engineer Rubner, che ha illustrato il cantiere in corso a Padova della nuova Scuola di Ingegneria.

“Gli Stati generali delle città intelligenti rappresentano il culmine di un percorso – dichiara Domenico Lanzilotta, Direttore di City Vision – che durante l’anno ci ha visto incontrare la community di City Vision a Napoli, Genova, Milano, Udine, Siracusa e Catania. Un evento sempre più attrattivo a livello nazionale, in cui si trovano soluzioni e si generano relazioni per attuare la trasformazione dei territori”.

“Padova è orgogliosa di ospitare, in un centro culturale nel cuore della città, le storie appassionanti e le best practice delle città italiane e del mondo, dalle metropoli ai piccoli borghi – dichiara Margherita Cera, assessora alla Smart City del Comune di Padova –. Un appuntamento ormai fisso, quello con City Vision, che mette Padova sulla mappa delle città della trasformazione urbana”.

“La nuova Scuola di ingegneria dell’Università di Padova in costruzione in via Tommaseo – afferma Cristian Longhi, Technical Sales Engineer di Rubner – rappresenta il più grande intervento di edilizia in legno della città. Un materiale di costruzione antico, ma proiettato nel futuro, che può giocare un ruolo importante nelle città del futuro in quanto, rispetto all’edilizia tradizionale, permette di ridurre le emissioni di CO₂ e di limitare la durata dei cantieri”.

Gli Stati generali delle città intelligenti sono un evento sempre più sostenibile: grazie alla collaborazione con WOWnature verrà misurata e assorbita la produzione di CO₂, con l’impegno di sostenere il progetto di manutenzione della foresta alpina della Magnifica Comunità di Fiemme dopo i danneggiamenti della Tempesta Vaia, che nel 2018 distrusse aree pari a 60 mila campi da calcio, e dei successivi danni del bostrico.

