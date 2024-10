Paleo-robot svelano i segreti dell’evoluzione: come la vita ha conquistato la terraferma 390 milioni di anni fa

MeteoWeb

Dei paleo-robot potrebbero fornire un nuovo sguardo su uno dei momenti più significativi nella storia della vita: il passaggio degli antenati degli animali moderni dall’acqua alla terraferma, avvenuto 390 milioni di anni fa. Questo progetto, risultato di una collaborazione tra paleontologi, biologi ed esperti di robotica, è condotto dall’Università di Cambridge e descritto sulla rivista Science Robotics.

L’evoluzione della vita sulla Terra e i paleo-robot

Le macchine in fase di costruzione sono ispirate a fossili di pesci estinti e a creature viventi come i “saltafango“, pesci noti per la loro capacità di trascorrere del tempo fuori dall’acqua, utilizzando le pinne anteriori per muoversi su superfici terrestri. “Poiché le prove fossili sono limitate, abbiamo un quadro incompleto di come la vita antica abbia effettuato la transizione verso la terraferma“, afferma Michael Ishida, il ricercatore che guida il progetto. “In alcuni casi, possiamo solo indovinare come le ossa si collegavano e le articolazioni funzionavano: è qui che i robot possono entrare in gioco“, aggiunge, spiegando come queste tecnologie possano colmare le lacune presenti nella ricerca, soprattutto in relazione ai grandi cambiamenti nel movimento dei vertebrati.

I paleo-robot, una volta completati, permetteranno di simulare come i primi animali si muovevano quando compirono il passaggio dal nuoto al camminare. “Questi dati“, conclude Ishida, “aiuteranno a confermare o a confutare le teorie esistenti su come si sono evolute queste antiche creature“.

Questo progetto non solo promette di far luce su un capitolo fondamentale dell’evoluzione, ma apre anche nuove possibilità di collaborazione tra ingegneri e ricercatori di diverse discipline, mostrando il potenziale della robotica nello studio di specie estinte e nella comprensione dei processi evolutivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.