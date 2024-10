Parigi sott’acqua, notte di paura: metropolitana allagata e inondazioni nell’Île-de-France | VIDEO

MeteoWeb

Dopo una notte di intensa attività per i vigili del fuoco, l’Île-de-France si sta lentamente riprendendo dalle inondazioni causate da un forte temporale. Météo-France ha annunciato che la vigilanza arancione è stata revocata in tutti i dipartimenti della regione, fatta eccezione per la Seine-et-Marne, che rimane sotto allerta a causa di una “significativa alluvione“.

La tempesta a Parigi e nell’Île-de-France

La scorsa notte, una pioggia equivalente a quella di due settimane è caduta in un’ora, aggravando una situazione già precaria. A Parigi, le strade hanno subito allagamenti, specialmente attorno alla stazione ferroviaria di Montparnasse, mentre le zone limitrofe hanno visto fiumi e torrenti straripare, isolando alcune strade e parcheggi.

Uno degli incidenti più gravi si è verificato nel 19° arrondissement, dove un albero è crollato, causando la morte di un padre e ferendo gravemente le sue due figlie, di 3 e 5 anni. Fortunatamente, questo è stato l’unico incidente mortale riportato, con le autorità che non segnalano altri feriti gravi o persone disperse.

Nell’area degli Yvelines, i fiumi Montabé, Redon e Yvette hanno creato problemi di accessibilità, spingendo il sindaco di Saint-Rémy-Lès-Chevreuse a consigliare ai residenti di mettersi in salvo. I vigili del fuoco dell’Essonne hanno affrontato oltre cento interventi durante la notte, principalmente per pompare acqua dalle cantine allagate. Un episodio significativo ha visto un autobus intrappolato nelle acque di Leuville-sur-Orge, con a bordo una dozzina di bambini e accompagnatori, tutti riportati a casa sani e salvi.

Sebbene la vigilanza arancione sia stata revocata, le autorità avvertono che il terreno è saturo d’acqua e che qualsiasi ulteriore episodio di pioggia potrebbe causare un nuovo aumento del livello dell’acqua. La situazione rimane quindi sotto osservazione, mentre i residenti iniziano a fare i conti con i danni causati dalle inondazioni. La metropolitana di Parigi si è allagata.

Con l’arrivo dell’autunno, eventi climatici estremi come questo richiamano l’attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture urbane e sulla necessità di misure preventive per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, fornendo assistenza a chi ne ha bisogno e preparando il territorio a future eventualità.

