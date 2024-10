Perché pensiamo di avere ragione anche quando sbagliamo? La scienza risponde

MeteoWeb

Gli esseri umani tendono a credere di possedere tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni o sostenere le proprie opinioni e quindi, di avere ragione, anche quando in realtà non è così. Questo fenomeno è noto come “illusione di adeguatezza delle informazioni”. A rivelarlo è uno studio condotto da Angus Fletcher, professore di inglese presso la Ohio State University e membro del Project Narrative dell’università, pubblicato su PLoS ONE.

L’illusione di “avere ragione”

“Abbiamo scoperto che, in generale, le persone non si fermano a pensare se potrebbero esserci altre informazioni in grado di aiutarle nel prendere una decisione più informata”, ha dichiarato Fletcher. “Se si forniscono alle persone alcune informazioni che sembrano coincidere, la maggior parte di esse dirà ‘mi sembra giusto’ e seguirà questa strada”, ha aggiunto.

La ricerca ha coinvolto 1.261 americani partecipanti online, divisi in tre gruppi che hanno letto un articolo su una scuola immaginaria con carenza d’acqua. Un gruppo ha esaminato un articolo che presentava unicamente le ragioni per cui la scuola avrebbe dovuto fondersi con un’altra, dotata di risorse idriche; un secondo gruppo ha letto solo le argomentazioni per rimanere separati e sperare in soluzioni alternative; il terzo gruppo di controllo ha ricevuto tutti gli argomenti a favore della fusione e della separazione delle scuole.

“I risultati hanno mostrato che i due gruppi che hanno letto solo metà dell’articolo, ovvero solo le argomentazioni a favore della fusione o solo quelle contro, ritenevano comunque di avere informazioni sufficienti per prendere una buona decisione”, ha osservato Fletcher. “La maggior parte di loro ha dichiarato che avrebbe seguito le raccomandazioni contenute nell’articolo letto”, ha evidenziato.

“Quelli che avevano solo metà delle informazioni erano in realtà più sicuri della loro decisione di fondersi o rimanere separati rispetto a quelli che avevano la storia completa”, ha spiegato Fletcher. “Erano abbastanza certi che la loro decisione fosse quella giusta, anche se non avevano tutte le informazioni”, ha proseguito.

Inoltre, i partecipanti con metà delle informazioni hanno affermato di ritenere che la maggior parte delle persone avrebbe preso la loro stessa decisione. “C’è stata una buona notizia dallo studio: alcuni dei partecipanti che avevano ricevuto solo una parte della storia hanno poi letto le argomentazioni a favore dell’altra parte e, molti di questi partecipanti erano disposti a cambiare idea sulla loro decisione una volta che erano venuti a conoscenza di tutti i fatti”, ha aggiunto Fletcher.

Tuttavia, questa dinamica potrebbe non funzionare sempre, specialmente su questioni ideologiche profonde. In tali casi, le persone possono non fidarsi delle nuove informazioni o cercare di riformularle per allinearle alle loro opinioni preesistenti. “Ma, la maggior parte dei conflitti interpersonali non riguarda l’ideologia: si tratta solo di incomprensioni nel corso della vita quotidiana”, ha precisato Fletcher.

“I risultati offrono un complemento alla ricerca sul cosiddetto realismo ingenuo, ovvero la convinzione che la comprensione soggettiva di una situazione sia la verità oggettiva”, ha spiegato. “La ricerca sul realismo ingenuo si concentra spesso sul fatto che le persone hanno una comprensione diversa della stessa situazione”, ha proseguito. “Ma – ha specificato Fletcher – l’illusione dell’adeguatezza dell’informazione dimostra che le persone possono condividere la stessa comprensione, se entrambe dispongono di informazioni sufficienti”.

Fletcher, che si occupa di come le storie influenzino gli individui, ha sottolineato l’importanza di conoscere la storia completa di una situazione prima di prendere una posizione o una decisione. “Come abbiamo scoperto in questo studio, c’è una modalità predefinita in cui le persone pensano di conoscere tutti i fatti rilevanti, anche se non è così”, ha osservato. “La prima mossa da fare quando si è in disaccordo con qualcuno dovrebbe essere quella di pensare: ‘C’è qualcosa che mi sfugge che mi aiuterebbe a vedere la sua prospettiva e a capire meglio la sua posizione?‘”, ha suggerito. “Questo è il modo per combattere l’illusione dell’adeguatezza delle informazioni”, ha concluso Fletcher.

