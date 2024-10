Perdono l’orientamento: recuperati 11 escursionisti nel Maceratese

MeteoWeb

Una gita si è trasformata in un incubo per 11 escursionisti nel Maceratese. La comitativa era impegnata in un’escursione in località Poriaco, quando ha perso l’orientamento, senza riuscire a ritrovare il sentiero per fare ritorno. Gli undici escursionisti hanno chiamato i Carabinieri, che hanno subito allertato la stazione di Macerata del Soccorso Alpino e Speleologico Marche. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno recuperato e ricondotto il gruppo alle loro automobili. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

