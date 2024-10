Perseverance cattura un’eclissi solare su Marte | FOTO

MeteoWeb

Il 30 settembre il rover Perseverance della NASA ha catturato un momento unico: un’eclissi solare su Marte, durante la quale la luna Phobos ha parzialmente oscurato il disco del Sole. Utilizzando la sua fotocamera Left Mastcam-Z, Perseverance ha immortalato Phobos, che appare come una “patata” irregolare, e non sferica come la nostra Luna.

Phobos, il più grande dei 2 piccoli satelliti di Marte, misura circa 27 x 22 x 18 km e orbita a una distanza sorprendentemente ravvicinata di soli 6.000 km dal Pianeta Rosso, completando 3 orbite al giorno. Questa vicinanza rende Phobos un soggetto affascinante per gli scienziati, ma la suo origine rimane avvolta nel mistero. Alcuni esperti escludono l’ipotesi che sia un asteroide catturato, poiché la sua orbita è quasi perfetta. Le teorie attuali suggeriscono che Phobos e la sua compagna Deimos potrebbero essersi formati da materiale residuo durante la formazione di Marte o a seguito di una collisione catastrofica.

Non è la prima volta che Perseverance fotografa un’eclissi: il rover ha catturato eventi simili nel 2022 e nel 2024, continuando la tradizione iniziata dai rover Spirit e Opportunity nel 2004. La passione dei rover per le eclissi solari è una testimonianza della loro missione di esplorazione.

