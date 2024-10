Piano intercomunale per la gestione delle emergenze naturali nel Nolano: collaborazione tra 18 Comuni per la sicurezza dei cittadini

MeteoWeb

È stato finalizzato un piano intercomunale di emergenza, frutto della collaborazione tra 18 Comuni del napoletano, con l’obiettivo di rendere “più efficace ed efficiente l’attività di messa in sicurezza delle persone” in caso di calamità naturali come alluvioni e terremoti. La pianificazione, realizzata dall’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, mira alla condivisione di risorse e procedure, utilizzando l’esperienza acquisita dall’Agenzia in materia di tutela ambientale e protezione civile. Tale piano si applica ai territori dei centri operativi misti identificati con le sigle COM 9 e COM 10, che fanno capo rispettivamente ai Comuni di Marigliano e Nola.

I Comuni coinvolti nel piano sono Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano, per un totale di oltre 150mila cittadini. In caso di emergenza, saranno attivate procedure mirate a “massimizzare l’obiettivo della tutela dell’incolumità e della messa in sicurezza“. La pianificazione affronta diversi scenari di rischio, dal sismico a quello idraulico, e prevede per ogni Comune l’individuazione delle aree di attesa e ricovero per la popolazione, in caso di terremoti, incendi, eruzioni o alluvioni. Sono inoltre state stabilite le attività di coordinamento che ciascun sindaco dovrà svolgere, secondo quanto previsto dalla legge, per gestire al meglio le emergenze.

“Calamità ed eventi imprevisti – ha spiegato Vincenzo Caprio, amministratore unico dell’Agenzia di Sviluppo – non tengono conto dei confini amministrativi dei singoli Comuni. Ed è per questo che abbiamo proposto ai sindaci un lavoro di sintesi sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite dall’Agenzia in fatto di tutela dell’ambiente e di dissesto idrogeologico“.

Il sindaco di Cicciano, Giuseppe Caccavale, che presiede il Tavolo dei Comuni dell’Agenzia, ha aggiunto: “I piani intercomunali di emergenza sono la naturale conseguenza di una vision che sta alla base della stessa ragione per la quale abbiamo dato vita all’Agenzia: affrontare le questioni di vasta area secondo una logica che superi i singoli campanili. Un modus operandi che, nella fattispecie, ci consentirà di realizzare economie di scala grazie alla condivisione dei mezzi disponibili ed al coordinamento delle risorse umane“.

Questa pianificazione rappresenta un passo importante nella gestione delle emergenze e mira a migliorare la sicurezza dei cittadini, attraverso un approccio integrato e coordinato che valorizza le risorse e le competenze condivise tra i vari Comuni dell’area nolana.

