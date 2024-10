Pianoro, la procura di Bologna apre un fascicolo sulla morte del 20enne durante l’alluvione

MeteoWeb

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati, sulla morte di Simone Farinelli, il ragazzo di 20 anni deceduto nell’alluvione a Pianoro (Bologna) la notte tra sabato e domenica.

Secondo quanto ricostruito, Farinelli era in macchina con il fratello quando sono stati travolti dall’onda del Rio Caurinziano a Botteghino di Zocca. Il fratello è riuscito a scappare dalla macchina, mentre lui non è riuscito a uscire e l’onda di piena ha trascinato via l’auto.

