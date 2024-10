Pichetto: “Con il nucleare risparmio per imprese e cittadini”

MeteoWeb

In un videomessaggio alla “Giornata dell’Economia” promossa da Forza Italia a Milano, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha illustrato le strategie per il rafforzamento della sicurezza energetica in Italia. “Rafforzeremo la sicurezza energetica anche con il nucleare e proprio su questo stiamo avviando un percorso che, abbinando le rinnovabili con i piccoli reattori di nuova generazione, ci permetterà di avere energia pulita e risparmio in bolletta per imprese e cittadini“, ha dichiarato.

Pichetto ha sottolineato l’importanza della decarbonizzazione, definendola “un volano di sviluppo industriale attraverso il pragmatismo, la neutralità tecnologica, la valorizzazione dei punti di forza del sistema Italia“. Secondo il ministro, “oggi la transizione energetica rappresenta una sfida che richiede grandi cambiamenti, ma l’unica transizione possibile è quella capace di tenere insieme ambiente, pratiche della sostenibilità e sviluppo“.

Ha quindi concluso affermando: “Questo significa che dobbiamo costruire modelli economici nuovi in linea con nuovi tempi, abbiamo bisogno di modelli di sviluppo adatti alla grande trasformazione che il sistema produttivo globale sta vivendo. E abbiamo il dovere di costruire un contesto favorevole a chi fa impresa“.

