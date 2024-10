Ambiente, Pichetto: “ISPRA eccellenza a tutela di persone ed ecosistemi”

MeteoWeb

Durante la ministeriale congiunta del G20 su Finanze, Clima, Ambiente, Esteri e Banche centrali in corso a Washington, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha elogiato il ruolo fondamentale di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nella protezione ambientale e nella sicurezza territoriale.

“Anche nei consessi internazionali emerge il ruolo cruciale della ricerca scientifica e dell’efficace gestione dei dati ambientali. In questo contesto, l’Italia può contare sul contributo di ISPRA, un’autentica eccellenza in Europa“, ha dichiarato Pichetto.

Il Ministro ha sottolineato come l’apporto di ISPRA sia fondamentale non solo nella gestione quotidiana, ma anche in situazioni emergenziali: “Nella quotidianità, come in situazioni emergenziali, il suo apporto è fondamentale, perché l’Istituto non si limita a tutelare gli ecosistemi, la flora e la fauna, ma opera per garantire la sicurezza di persone e infrastrutture“.

Pichetto ha poi evidenziato l’importanza delle competenze tecniche dell’ente: “La ricerca di ISPRA, che si avvale di alte professionalità tecniche, fornisce basi solide per le decisioni a salvaguardia dell’ambiente, della sicurezza territoriale e quindi a tutela dei nostri cittadini“.

Le parole del Ministro confermano il ruolo chiave dell’ISPRA come punto di riferimento per la protezione ambientale in Italia e in Europa, rafforzando il suo contributo nel contesto delle sfide globali legate ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità.

