Maltempo Emilia-Romagna, piena del Po nel Ferrarese: raggiunti i 2,5 m sopra lo zero idrometrico

Il Po, nel tratto ferrarese, a Pontelagoscuro, ha superato la soglia rossa e ha raggiunto i 2 metri e 50 cm sopra lo zero idrometrico. Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Alan Fabbri ha firmato un’ordinanza preventiva di evacuazione in caso di raggiungimento di questa soglia per 7 nuclei familiari e 4 attività che si trovano nell’area golenale del grande fiume sulla sponda ferrarese. La maggior parte delle persone coinvolte aveva già in serata ha lasciato la zona.

Prosegue intanto l’allerta rossa per la piena dei fiumi emessa dall’agenzia regionale di Protezione civile dell’Emilia-Romagna.

