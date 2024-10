Maltempo, la piena del Po raggiunge la soglia rossa tra Mantova e Ferrara

MeteoWeb

Il colmo di piena del Po è transitato nel corso della scorsa notte a Borgoforte, con m.7,33 sullo zero idrometrico, e a Sermide, stamattina, con m 9,12 s.z.i., in entrambi i casi con livelli di criticità elevata (colore rosso): è quanto rende noto AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume PO. A Borgoforte e nei tratti a monte i livelli stanno gradualmente discendendo. Si stima che nell’arco delle prossime 24 ore il livello della piena potrà attestarsi di poco sopra la terza soglia di criticità (elevata) tra le sezioni di Sermide e il mare Adriatico. La conca di navigazione di San Leone (Mn) è chiusa fino a conclusione dell’evento di piena.

La piena interessa le aree golenali ed è raccomandata massima prudenza e attenzione nell’avvicinarsi al fiume e nelle attività di navigazione. È altresì richiesto di non creare difficoltà nei pressi del fiume all’eventuale passaggio di personale e mezzi adibiti al monitoraggio e alla gestione dell’evento di piena.

Gli uffici centrali e territoriali AIPo restano attivi H24 per il monitoraggio della piena del Po e sugli affluenti emiliani e per eventuale pronto intervento, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile.

Nella bassa reggiana proseguono senza sosta, da parte delle ditte incaricate, sotto la supervisione dei tecnici AIPo, le operazioni di ripristino delle arginature danneggiate dalla piena del Crostolo e dei canali.

