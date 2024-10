Piogge incessanti in Messico, alluvione lampo a Veracruz | VIDEO

MeteoWeb

Le piogge delle ultime ore in Messico hanno causato danni in 11 municipi dello Stato di Veracruz: i maggiori danni si registrano nella regione di Los Tuxtlas, ad Agua Dulce, Coatzacoalcos e Las Choapas con case allagate, così come comunità isolate. Si prevede che le piogge continueranno nelle prossime ore, motivo per cui le autorità hanno ribadito l’appello alla cautela.

