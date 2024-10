Piogge torrenziali in India, allagamenti e traffico in tilt a Chennai e Bangalore

MeteoWeb

Come previsto dall’Istituto Meteorologico indiano, intense piogge stanno colpendo Chennai, capitale dello Stato del Tamil Nadu, da ieri notte. A causa del maltempo, le autorità avevano già disposto la chiusura delle scuole. Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti in diverse aree della città, provocando gravi disagi alla viabilità e congestionando il traffico. Le autorità aeroportuali hanno annunciato la cancellazione di almeno 8 voli, inclusi quelli diretti a Bangalore, le isole Andamane, New Delhi e Muscat.

Anche il Karnataka, con la sua capitale Bangalore, sta affrontando forti piogge, che stanno aggravando i problemi di traffico. L’India Meteorological Department ha previsto che queste condizioni meteo persisteranno per i prossimi 3 giorni.

