Piogge torrenziali provocano gravi inondazioni in Oman | VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali causate da una tempesta tropicale hanno allagato molte parti dell’Oman, costringendo i soccorritori a compiere molti salvataggi. Diverse persone, infatti, sono state tratte in salvo dalle condizioni pericolose provocate dal maltempo. Quattro membri di una famiglia sono stati salvati a Sur dopo che le acque alluvionali li hanno intrappolati all’interno della loro casa, hanno affermato l’autorità locali. In incidenti separati, altre tre persone sono state salvate dopo che i loro veicoli sono stati spazzati via dalle acque alluvionali.

L’Oman ha chiuso le scuole oggi e ha emesso un’allerta di sicurezza in risposta alle tempeste che hanno colpito il Paese. Le autorità hanno annunciato la didattica a distanza per gli studenti in risposta al maltempo e hanno esortato la popolazione a rimanere in casa.

L’Oman e gli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti da maltempo che ha causato inondazioni e tempeste anche ad aprile. Si stima che almeno 20 persone siano morte durante le inondazioni in Oman, con quattro vittime negli Emirati quando una serie di tempeste ha colpito il Golfo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.