Piogge torrenziali in Messico, strade come fiumi a Monterrey | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge che si sono abbattute su Monterrey, capoluogo dello Stato del Nuevo León, in Messico, hanno causato gravi inondazioni in diverse aree della città, bloccando strade e intrappolando veicoli. Le autorità locali hanno segnalato allagamenti in vari punti dell’area metropolitana, con situazioni critiche in diverse vie principali.

Nella zona Del Maestro, all’incrocio tra le vie Raúl Rangel Frías e Arturo B. de la Garza, l’acqua ha trascinato diversi veicoli, intrappolando una famiglia che è stata salvata grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. Anche il trasporto pubblico è rimasto bloccato a causa di un grande allagamento nella zona di Nuevo Repueblo, paralizzando il traffico.

La Protezione Civile ha raccomandato ai cittadini di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione ai segnali stradali che indicano livelli pericolosi di acqua. Le piogge, iniziate nel tardo pomeriggio, hanno interessato soprattutto il centro città.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.