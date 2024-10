Un esperimento quantistico ci avvicina al viaggio nel tempo: scoperto il “tempo negativo”

MeteoWeb

La meccanica quantistica è spesso considerata il regno del paradosso, dove le leggi della fisica classica sembrano svanire e i concetti che diamo per scontati sulla realtà vengono messi in discussione. In questo contesto, un recente studio ha rivelato un fenomeno sconcertante noto come “tempo negativo“, che sfida la nostra comprensione di come il tempo possa fluire. Questo concetto non solo suscita interrogativi fondamentali sulla natura del tempo stesso, ma suggerisce anche che le leggi fisiche che regolano la nostra esistenza potrebbero essere molto più complesse e sorprendenti di quanto si pensasse in precedenza.

L’esperimento sui fotoni

Come riportato in un articolo di Scientific American, un team di ricercatori ha condotto esperimenti per osservare fotoni – le particelle che costituiscono la luce – e il loro comportamento all’interno di una nuvola di atomi. Questo studio ha attirato l’attenzione non solo degli scienziati, ma anche del pubblico in generale, poiché tocca il delicato equilibrio tra scienza e filosofia. I fotoni, noti per la loro natura fondamentale nella trasmissione della luce e dell’informazione, hanno mostrato un comportamento sorprendente: sembravano uscire dal mezzo prima di entrarvi. Josiah Sinclair, dell’Università di Toronto, ha commentato: “Un ritardo temporale negativo può sembrare paradossale, ma ciò significa che se si costruisce un orologio ‘quantistico’ per misurare quanto tempo gli atomi trascorrono nello stato eccitato, la lancetta dell’orologio, in determinate circostanze, si sposterebbe indietro piuttosto che in avanti“.

Eccitazione e diseccitazione atomica

Per comprendere meglio questo fenomeno, è utile esaminare il processo di eccitazione atomica. Quando i fotoni interagiscono con gli atomi, possono trasferire la loro energia, causando l’eccitazione degli elettroni a stati di energia superiore. Questo processo è alla base di molti fenomeni fisici e chimici, ed è fondamentale per la comprensione della luce e della sua interazione con la materia. Tuttavia, gli atomi non rimangono eccitati indefinitamente; possono ritornare al loro stato fondamentale riemettendo l’energia in eccesso sotto forma di fotoni. Questa dinamica crea un apparente ritardo nella percezione del tempo da parte di un osservatore, poiché la luce sembra viaggiare più lentamente attraverso il mezzo.

Quello che ha colpito i ricercatori è stata l’assenza di un consenso tra esperti su cosa accadesse realmente a un singolo fotone durante questo ritardo. Sinclair ha osservato: “All’epoca, non eravamo sicuri di quale fosse la risposta, e sentivamo che una domanda così semplice su qualcosa di così fondamentale doveva essere facile da rispondere“. Questa mancanza di chiarezza ha spinto il team a condurre una serie di esperimenti per chiarire le dinamiche in gioco.

La scoperta del tempo negativo

Nei loro esperimenti, i ricercatori hanno inviato impulsi di fotoni attraverso una nuvola di atomi a temperature molto basse, prossime allo zero assoluto. Queste condizioni estreme sono state scelte perché, a temperature così basse, gli atomi si comportano in modo diverso rispetto a quanto osservato a temperature più elevate. I risultati sono stati sorprendenti: in quei casi in cui i fotoni passavano attraverso la nuvola senza essere assorbiti, gli atomi rimanevano eccitati per un tempo equivalente a quello in cui avrebbero dovuto essere assorbiti. Al contrario, nei casi in cui i fotoni venivano effettivamente assorbiti, essi venivano riemessi immediatamente o addirittura prima che gli atomi potessero tornare al loro stato fondamentale.

Queste osservazioni non violano le leggi della fisica, ma suggeriscono che i fotoni possono viaggiare più rapidamente attraverso la nuvola atomica quando stanno per interagire con gli atomi. Questo fenomeno è affascinante perché mette in luce un comportamento quantistico inusuale che non si era mai visto prima. Poiché i fotoni non trasmettono informazioni, la causalità del processo rimane intatta, il che significa che, sebbene sembri che il tempo si muova all’indietro, non vi è alcuna violazione delle leggi fondamentali della fisica.

La sovrapposizione quantistica e il tempo negativo: un gioco di stati

Un concetto fondamentale che complica ulteriormente la questione è quello di sovrapposizione quantistica. Le particelle quantistiche, come i fotoni, possono esistere in più stati contemporaneamente. Questo fenomeno è ben noto nella meccanica quantistica e si manifesta in diversi esperimenti, come il famoso esperimento della doppia fenditura. Quando un rivelatore misura il momento in cui un fotone entra ed esce da un mezzo, può produrre valori sia positivi che negativi, il che significa che è possibile osservare il fenomeno del tempo negativo.

I ricercatori concludono che, sebbene questo fenomeno non alteri la nostra comprensione fondamentale del tempo, suggerisce che il tempo negativo ha “un significato fisico maggiore di quanto sia stato generalmente apprezzato” nella trasmissione dei fotoni. Questo suggerisce che esistono meccanismi ancora sconosciuti che governano l’interazione tra luce e materia, e che potrebbero essere alla base di applicazioni future in vari campi, dall’informatica quantistica alla trasmissione di informazioni.

Oltre il viaggio nel tempo

L’emergere del tempo negativo nella ricerca quantistica apre la strada a potenziali applicazioni future in vari campi. Per esempio, potrebbe influenzare lo sviluppo di nuovi tipi di tecnologie per la trasmissione di dati, migliorando la velocità e l’efficienza dei sistemi di comunicazione. Inoltre, la comprensione di come il tempo possa comportarsi in modi così controintuitivi potrebbe portare a nuove scoperte nel campo della fisica teorica, in particolare nella ricerca su materia oscura ed energia oscura.

Un altro aspetto interessante riguarda le implicazioni filosofiche di tali scoperte. Se il tempo negativo esiste in qualche forma, cosa significa per la nostra comprensione del tempo e della causalità? Le riflessioni su questi argomenti potrebbero dare origine a un nuovo campo di studio che combina fisica, filosofia e psicologia, portando a una comprensione più profonda della realtà.

