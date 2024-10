PLD Space: verso nuove frontiere spaziali con Miura Next e la Capsula LINCE

MeteoWeb

La Spagna si sta affermando sempre più nel panorama aerospaziale europeo, e una delle aziende in prima linea in questa rivoluzione è PLD Space. Recentemente, l’azienda ha fatto notizia con l’annuncio di una nuova classe di razzi, i Miura Next, e lo sviluppo della capsula LINCE, un progetto che segna un importante passo avanti per l’industria aerospaziale privata nel continente europeo.

L’ascesa di PLD Space

PLD Space è diventata un nome di riferimento nel settore spaziale, grazie al suo approccio innovativo e all’impegno nel realizzare lanciatori riutilizzabili. La compagnia ha già raggiunto traguardi significativi con il suo razzo suborbitale Miura 1, il cui primo volo si è svolto circa un anno fa. Questo successo ha posto le basi per lo sviluppo del Miura 5, un razzo destinato a operazioni più complesse e a un maggior numero di missioni.

“Il nostro obiettivo è costruire un futuro in cui il trasporto spaziale sia accessibile e sostenibile. Il Miura 5 rappresenta una pietra miliare in questo processo,” ha dichiarato un portavoce di PLD Space. Il razzo Miura 5 è previsto per il suo primo volo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, promettendo di portare avanti il lavoro già svolto con i precedenti modelli.

La nuova classe di razzi: Miura Next

Uno dei punti salienti dell’annuncio di PLD Space è la presentazione della nuova classe di razzi Miura Next, che si suddivide in due varianti: Miura Next Heavy e Miura Next Super Heavy. Questa diversificazione dei lanciatori è stata progettata per soddisfare le diverse esigenze delle missioni spaziali, dalle più leggere alle più impegnative. I lanci del Miura Next sono previsti per il 2030, ampliando ulteriormente le possibilità per i clienti e le agenzie spaziali che desiderano lanciarsi in nuove avventure.

“Stiamo creando un ecosistema di lancio spaziale che può supportare una varietà di missioni, dalle piccole satellite alle missioni più ambiziose,” ha affermato un ingegnere di PLD Space. Questo approccio non solo facilita l’accesso allo spazio, ma promuove anche la sostenibilità, grazie alla riutilizzabilità dei razzi.

LINCE: la prima capsula europea per Astronauti

In aggiunta ai razzi, PLD Space ha svelato anche la capsula LINCE, che rappresenta un importante traguardo per l’industria spaziale europea. Questa è la prima capsula per astronauti sviluppata da un’azienda privata in Europa, finanziata esclusivamente con fondi privati. L’arrivo della capsula LINCE pone l’Europa in una posizione strategica nella corsa spaziale, aumentando la competizione con altre potenze aerospaziali.

I test della capsula LINCE inizieranno nel 2025, con l’obiettivo di realizzare il primo volo di prova senza equipaggio nel 2028 dalla Guyana Francese, utilizzando il razzo Miura 5. Questa fase rappresenta un passaggio cruciale per la validazione della tecnologia e dei sistemi di sicurezza della capsula. Il primo volo con equipaggio è programmato per il 2030, segnando un ulteriore passo verso la possibilità di missioni abitabili nello spazio.

